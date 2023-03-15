更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
首頁 / 產經

爭取簽訂台美避免雙重課稅協定 財長：會努力

2023/3/15 13:47（3/15 13:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國跨黨派參議員近期提案，籲台美洽簽避免雙重課稅協定。（中央社檔案照片）
美國跨黨派參議員近期提案，籲台美洽簽避免雙重課稅協定。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北15日電）美國跨黨派參議員近期提案，籲台美洽簽避免雙重課稅協定。財政部長莊翠雲今天表示，與經貿關係密切國家簽訂租稅協定，是財政部一貫政策，台灣也希望與美國簽訂協定，「我們會努力」。

3月初，美國參院外委會亞太小組主席范霍倫（Chris Van Hollen），協同5位跨黨派參議員提出決議案，呼籲台美洽簽稅務協定。范霍倫說，台灣是美國重要經濟夥伴，台美企業卻遭雙重課稅，阻礙進一步投資機會。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席史密斯（Chris Smith），近日也與駐美代表蕭美琴會晤，談到台美應積極克服雙重課稅問題，鼓勵台灣人在美投資。

莊翠雲今天上午首度赴立法院財委會進行業務報告並備質詢，立委問及台美租稅協定進展。

莊翠雲表示，租稅協定屬於雙邊議題、談判，與投資經貿關係密切國家簽訂租稅協定，是財政部一貫的政策，「與美國部分，我們也一直希望能夠簽訂」 ，因此和外交部、經濟部等部會，透過各種場合、管道，向美方表達意願。

立委希望財政部更加積極，爭取突破；莊翠雲表示，租稅協定涉及美國內部國會程序，她多次強調，「我們會努力」。（編輯：翟思嘉）1120315

#莊翠雲
#財政部長
#美國
莊翠雲
台宏邦交生變 財長：不影響台灣中美洲銀行會員資格台海若發生衝突 財長：公股行庫中國分支機構將撤出
范霍倫
美跨黨參議員提案 籲美台洽簽避免雙重課稅協定
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族