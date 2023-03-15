爭取簽訂台美避免雙重課稅協定 財長：會努力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北15日電）美國跨黨派參議員近期提案，籲台美洽簽避免雙重課稅協定。財政部長莊翠雲今天表示，與經貿關係密切國家簽訂租稅協定，是財政部一貫政策，台灣也希望與美國簽訂協定，「我們會努力」。

3月初，美國參院外委會亞太小組主席范霍倫（Chris Van Hollen），協同5位跨黨派參議員提出決議案，呼籲台美洽簽稅務協定。范霍倫說，台灣是美國重要經濟夥伴，台美企業卻遭雙重課稅，阻礙進一步投資機會。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席史密斯（Chris Smith），近日也與駐美代表蕭美琴會晤，談到台美應積極克服雙重課稅問題，鼓勵台灣人在美投資。

莊翠雲今天上午首度赴立法院財委會進行業務報告並備質詢，立委問及台美租稅協定進展。

莊翠雲表示，租稅協定屬於雙邊議題、談判，與投資經貿關係密切國家簽訂租稅協定，是財政部一貫的政策，「與美國部分，我們也一直希望能夠簽訂」 ，因此和外交部、經濟部等部會，透過各種場合、管道，向美方表達意願。

立委希望財政部更加積極，爭取突破；莊翠雲表示，租稅協定涉及美國內部國會程序，她多次強調，「我們會努力」。（編輯：翟思嘉）1120315