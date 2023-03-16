統計：台北市近半數房貸族 年薪不到百萬

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（中央社記者賴言曦台北16日電）房仲業依據聯徵中心資料，去年台北不同收入者購屋貸款狀況，年收入新台幣100萬元以下者占比達45.4%，年收入100萬到200萬元者占32%，打破高收入才能在台北買房的迷思。

進一步觀察各收入區間的貸款狀況，100萬元以下的購屋者，鑑估值1947萬元，貸款成數約7成，平均利率1.71%，平均購買坪數為31.8坪；反觀年收入400萬元以上者，交易占比為7.5%，平均鑑估值4222萬元，平均核貸成數71.4%，利率1.69%，平均購屋坪數為58.4坪。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐透過新聞稿表示，若以年收入100萬元以下的資料來看，貸款7成至少要借1360萬元左右，以30年期來說，每個月貸款負擔逼近5萬元，就算月入8萬元，房貸支出仍超過6成；理想狀況是夫妻合力買房，但由於財力有限，研判只能「買得小、買得老或買得遠」，因此貸款成數和利率略為遜色。

張旭嵐指出，另一種情況就是父母先幫忙出頭期款購屋，再由子女繳交貸款，或是父母直接藉由子女名義購屋置產，因此才會出現低薪資揹高房貸的情形。

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另針對年收入400萬元以上族群交易占比僅7.5%，第一建經研究中心副理張菱育表示，2012年起，中央銀行針對豪宅下達限貸令，目前台北市總價超過7000萬元的豪宅，僅能貸款4成且無寬限期，因此近年常見高資產族以不貸款方式買豪宅，且不乏以法人名義購買。

張菱育進一步指出，由於無貸款交易不是聯徵中心的統計對象，因此預估台北市高資產族的交易占比，實際上應該還會更高。（編輯：張良知）1120316