科技執法秀成果 中華電、遠傳強攻智慧交通

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（中央社記者江明晏台北17日電）2023年智慧城市展將登場，電信業者強攻智慧交通，中華電信展現科技執法成果，遠傳電信以5G智慧巡邏車及號誌不斷電系統，協助健全警政與交通應用。

中華電信發布新聞宣布，將於2023智慧城市展台北與高雄展區展示整合解決方案，其中在智慧交通的「科技執法」方面已有初步成果。

中華電信表示，結合影像AI及雲端打造「科技執法」，能即時與全時取締交通違規，結合路口牌面警示，改善駕駛人行車習慣，提高用路人安全，也減輕員警的事故處理負擔，目前「科技執法」已在新北市、桃園市、台中市等建置多樣態功能。

舉例來說，2021年中華電信與桃園市警察局合作，在20處易肇事路口增設「科技執法」設備，成功降低交通事故率達44%，截至今年已擴展至100處。

此外，智慧安防是智慧城市治理的核心一環，中華電信「行動即時影像/警政AI巡防系統」，提供警政執法單位科技執法應用。而中華電信智慧桿整合IoT設備，可實時監控城市內各角落發生大小事，並搭配事AI分析功能，即時發送各式告警事件。

遠傳電信參與今年度「2023智慧城市展」，將在台北與高雄展區展出智慧低碳應用，遠傳攜手愛立信打造全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」展出。

遠傳強調，這是全球第一個5G SA網路切片的智慧警政應用，可依不同服務項目彈性提供網路資源，在指定範圍內確保服務品質，同時透過5G傳輸、AI辨識車牌，能短時間完成車輛辨識，發現異常車輛，巡邏車上的載具會即時發出告警；也可將影像結構化，描繪車輛移動軌跡，協助查緝失竊車輛、打擊犯罪，提升勤務效率。

因應打造韌性城市，遠傳也展出「號誌不斷電系統」，透過遠傳自行開發的監控平台，整合路口號誌控制器，並以電動機車智慧電池作為電力備援，當電力異常時，智慧電池會自動啟用維持交通號誌運作，提升道路及民眾安全。（編輯：趙蔚蘭）1120317