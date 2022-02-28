桃園百大易肇事路口科技執法 8月底前建置啟用

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桃園市政府與桃園市警察局共同編列新台幣2500萬元預算，規劃建置「111年度百大易肇事路口租賃式科技執法」，3月1日簽約後投入會勘及建置工作，預計在8月底前完成建置並啟用執法。（桃園市警局交通警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月28日

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市警局交通警察大隊表示，桃園市政府與桃園市警察局共同編列新台幣2500萬元預算，規劃建置啟用「111年度百大易肇事路口租賃式科技執法」，期盼藉此降低交通事故死傷人數。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，在桃園市長鄭文燦批准動用第二預備金1250萬元，並由桃園市警察局編列1250萬元，共編列2500萬元，經公開招標及議價採購程序，並與得標廠商中華電信股份有限公司討論後，雙方將在3月1日簽約，建置100處易肇事路口租賃式科技執法，讓桃園市科技執法及防制交通事故進入新里程碑。

交通警察大隊說，去年9月1日起，與中華電信公司合作20處租賃式科技執法，主要以照相舉發闖紅燈、紅燈越線、紅燈左右轉等違規，不但取締件數提升約384%，交通事故率也下降約45%，交通事故防制效果良好，因此今年在市府全力支持下，擴大在桃園市百大易肇事路口建置科技執法。

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交通警察大隊指出，為發揮交通事故防制最大效能，並確保專案如期如質完工，建置案由交通警察大隊與中華電信公司共同成立科技執法小組，結合警政及企業力量，以社會科學研究方法致力提升交通安全，3月1日簽約後分三組人員投入會勘及建置工作，務求在8月底前完成建置並啟用執法。

交通警察大隊表示，建置的路口採用大數據科學量化分析，需為每年發生各類交通事故20件以上、交通違規件數達500件以上，或依地理、轄區特性，事故發生機率較高，桃園市13行政區依續建置，期望透過科技執法設備，打造桃園市用路人安全的交通環境。（編輯：張銘坤）1110228