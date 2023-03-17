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南科產值再破兆 南市經發局全力提升投資環境

2023/3/17 14:32
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（中央社記者張榮祥台南17日電）南科是帶動大南方經濟成長引擎，且連續2年產值破兆，南科台南園區產值達1兆4246億元，營業額較2011年成長率超過38%。南市府表示，將全力提升投資環境，加速落地設廠。

國科會日前公布三大科學園區營業額，2022年南科台南園區產值達新台幣台幣1兆4246億元，營業額相較2011年成長率超過38%。台南市政府經濟發展局表示，將全力提升投資環境，協助科技產業排除投資障礙，加速落地設廠。

對於南科園區已連續2年產值破兆，經發局分析認為，主要受惠國際市場對於晶片需求仍然強勁，南科台積電5奈米穩定量產，聯電成熟製程也持續擴廠，帶動東京威力科創、聯詠、南茂等上下游周邊產業加碼投資。

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經發局新聞稿表示，南科是帶動大南方經濟成長引擎，市府近年也努力改善投資環境，市長黃偉哲每月主持投資會報，列管2億元以上投資案達2788億元，協助業者依法提升行政流程。在硬體上也陸續完成目加溜灣大道、西拉雅大道的改善，南科特定區的公園、公幼、與公共運輸系統也逐年增加。

因應國際大廠蘋果、谷歌對於RE100的承諾，半導體產業對於再生能源的需求日益增加，經發局表示，將持續推動綠能發展，去年底營運永康再生水廠，安平再生水廠近期也將啟用，預計每月提供南科共1.8萬噸再生水，供產業製程使用，兼顧循環經濟與抗旱需求，為科技產業提供更好投資環境。（編輯：孫承武）1120317

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黃偉哲
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