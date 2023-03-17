正隆：解封帶動內需回溫 短纖木漿價格恐再修正

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（中央社記者賴言曦台北17日電）工業用紙廠正隆今天召開法人說明會，總經理張清標表示，邊境解封帶動內需逐漸回溫，外銷則有待觀察，整體市況外冷內溫；國際原物料方面，短纖木漿因南美新產能投入，短期供給增加，預估價格有往下修正空間。

正隆2022年營收新台幣439.22億元、年減2%，稅後淨利25.2億元，每股稅後盈餘（EPS）2.27元；董事會決議每股擬配發現金股利1.1元，訂6月9日召開股東會。

針對國際原料行情，張清標表示，國際廢紙價格從去年每噸275美元回檔，目前維持在每噸170美元至180美元間，後續仍須視需求變化而定。

至於短纖木漿（LBKP），張清標指出，去年底來到每噸約900美元的歷史高點，近期修正到每噸780美元左右；隨著南美新產能投入、需求不振，預估價格可能繼續向下。如果第3季旺季來臨、需求復甦，研判可能刺激行情走揚。

針對產業景氣，張清標表示，邊境解封支撐國內需求逐步回溫，但外銷仍然低迷，整體市況外冷內溫，期待全球庫存壓力舒緩能帶動需求回溫，對後市保持審慎期待看法。

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產能規劃部分，張清標指出，台灣及越南今年上半年皆有重要工程開始商轉，台灣是竹北廠高效能生質熱電系統及大園廠再生白漿線。

越南方面，張清標指出，除了位於南越的平陽造紙廠第2期工紙產線及濱吉紙器廠外，正隆前進北越的首座紙器廠「北江紙器廠」也將在今年上半年商轉；此外，目前已啟動越南第3條工紙產線建置規劃，布建越南百萬噸級一條龍造紙基地，持續朝亞洲低碳綠能新紙業的目標邁進。（編輯：張良知）1120317