台股本週下跌0.47% 航運類股摔最重

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（中央社記者賴言曦台北17日電）台灣證券交易所統計，今天發行量加權股價指數收盤為15452.96點，單週下跌73.24點，跌幅約0.47%。各產業中，航運類指數下跌4.38%，跌幅最大；電器電纜類指數上漲1.45%，漲勢最強。

證交所統計，今天全體上市公司市值為新台幣48兆4658.25億元，較上週3月10日減少1861.59億元，減幅約0.38%。台灣50指數收盤為11848.71點，較上週的11838.22點上漲10.49點，漲幅約0.09%

本週集中交易市場總成交金額為1兆2437.59億元，全體上市股票成交金額為1兆1494.58億元，股票成交量週轉率為2.17%。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3684.86億元，占全體上市股票交易金額32.06%；航運類1310.83億元，占11.4%；電子零組件類1086.77億元，占9.45%。

成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類16.44%、航運類6.12%、生技醫療類5.18%。

累計今年初開盤至今共44個交易日，集中市場總成交金額為9兆8402.69億元，市場日平均成交金額為2236.42億元，股票成交量週轉率為15.96%，股票日平均成交量週轉率為0.36%。（編輯：楊蘭軒）1120317