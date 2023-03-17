台積電拉尾盤 台股反彈大漲231點攻上15400關卡
2023/3/17 13:56（3/17 14:04 更新）
台股17日終場收在15452.96點，反彈大漲231.84點。（中央社檔案照片）
（中央社記者韓婷婷台北17日電）美股強彈帶動台股開高震盪走高，加上台積電拉尾盤收在最高518元，推動台股指數終場收在15452.96點，反彈大漲231.84點。
台股加權指數今天在投資人悲觀情緒舒緩下開高走高，終場大漲231.84點，漲幅1.52%，收在15452.96點，成交值新台幣2645.93億元。觀光、機電類股漲幅領先，近日弱勢的金融類股漲幅0.58%。
權值股台積電在美股存託憑證上漲3%激勵下，今天跳空開高完成填息，終場大漲13元，漲幅2.57%；聯發科、祥碩等高價股分別上漲2.25%及8.58%；具轉單題材的太陽能族群表現亮眼，茂迪亮燈漲停，元晶漲幅也在6%之上。（編輯：張良知）1120317
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