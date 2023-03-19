農地違章1316工廠 20日未提改善計畫恐有斷水電危機

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（中央社記者曾智怡台北19日電）低汙染農地違章工廠提送改善計畫20日截止，經濟部中部辦公室表示，目前仍有1316家工廠尚未提交改善計畫，包含新北市、台中市、高雄市、彰化縣、嘉義縣皆逾百家沒提送，又以彰化310家未送最多。

中辦提醒儘速送件，20日下午5時前若未送件至所轄地方政府，恐喪失輔導資格、爭取合法化的機會，將有工廠斷水、斷電或被拆除的風險。

政府於2019年修正「工廠管理輔導法」，2020年再次修正，規定低汙染未登記工廠2年內申請納管、3年內要提出工廠改善計畫；有2.9萬工廠要在20日前提交改善計畫，才可以取得特定工廠登記，順利合法化。

根據中辦資料，截至3月17日與去年底比較，提送改善計畫家數已由1萬餘家提升至2.8萬餘家，收件達95.59%。

中辦指出，為利業者自行填寫工廠改善計畫，經濟部提供改善計畫範本供業者參閱，以及責請地方政府於2月15日前掛號通知業者，再請地方政府、各工業區服務中心及輔導團隊協助電話通知，務必確保業者皆能於期限內提送改善計畫。

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截至目前，仍有1316家工廠尚未提送改善計畫，其中，新北市、台中市、高雄市、彰化縣、嘉義縣皆逾百家業者沒提送，又以彰化310家未送最多。分析已提送比例，台北市、金門縣提送比例倒數，僅61%、66%，全台只有基隆市、台東縣、澎湖縣完全提交。

中辦表示，經濟部、地方政府及所屬輔導團隊將持續電話通知或親訪業者於20日下午5時前送件至所轄地方政府，以免喪失輔導資格；若錯過爭取合法化的機會，將有工廠斷水、斷電或被拆除的風險。（編輯：楊凱翔）1120319