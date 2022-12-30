台中豐原農地工廠火災釀死 環團籲拆上千家違章工廠

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地球公民基金會、消防員工作權益促進會30日發布聯合聲明指出，台中豐原一間農地違章工廠29日發生火災，釀4死2傷慘劇，認為悲劇原可免於發生，卻在地方政府經發、都發單位互踢皮球下被長期忽視。圖為發生火警違章工廠2003年與2022衛星空拍對照圖。（取自Google Earth，地球公民基金會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年12月30日

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）台中豐原一農地違章工廠29日發生火災造成4死2傷，地球公民基金會、消防員工作權益促進會今天聯合聲明，反對用個案拆除方式處理，台中市有上千家未納管違章工廠，應用納管輔導金拆除。

地球公民基金會、消防員工作權益促進會今天發布聯合聲明指出，29日晚間，台中市豐原區一間農地違章工廠發生嚴重火災，釀4死2傷，認為悲劇原有機會免於發生，卻在地方政府的經發單位與都發單位互踢皮球下被長期忽視所致。

聯合聲明指出，依據「工廠管理輔導法」規定，2016年5月20日後新增建的違章工廠應即報即拆，自今年3月20日起，未納管的既有違章工廠要斷水斷電處置；但發生火災的這間工廠有從事焊接、組裝等作業，卻可能因電力規模未達標準，即馬力與電熱合計未達2.25千瓦以上，而不受工輔法規管，當成「倉儲」處理，且存在近20年。

為了解這種「不存在」於當地經發單位、都發單位列管紀錄裡的倉儲還有多少間，地球公民基金會、消防員工作權益促進會引述經濟部「各縣市疑似未登記工廠相關查處執行情形」資料說，當地2020年起，光是新增的倉儲就高達1598間，全台既有的倉儲家數更可能高達10萬間。

聯合聲明文中主張，未列管的倉儲是未爆彈，卻要由鄰近居民及救災的警消人員承擔後果，經濟部與內政部應召開跨部會會議研擬對策；且台中市政府僅要求業者自行拆除或由市府強制拆除，個案式處理根本治標不治本。

地球公民基金會、消防員工作權益促進會並說，台中市長盧秀燕任內已有2名消防員因農地違章工廠大火殉職，如今再次因農地違章工廠造成死傷，因此呼籲台中市政府應善用納管輔導金拆除違章工廠，並遏止新增，以防憾事再發生。（編輯：張芷瑄）1111230