豐原工廠大火4人罹難 公司負責人80萬元交保

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（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市豐原區一處由雅速達公司承租的倉庫，昨天晚間發生火警，造成4死2傷。台中地檢署今天傳喚公司負責人詹男，檢方複訊後認定涉過失致死罪嫌重大，諭知以新台幣80萬元交保。

台中地檢署發布新聞稿表示，檢方指派主任檢察官陳信郎與檢察官陳佞如，偕同法醫就死者4人進行後續相驗，並同步指揮台中市政府警察局豐原分局、台中市政府消防局至事故現場進行勘驗及火災原因鑑識。

檢方表示，案件經傳喚火災事故現場人員及案發倉庫公司負責人詹男與員工等6人，檢方複訊問後認定詹男涉過失致死罪嫌重大，諭知以80萬元交保，其餘人則請回。

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台中市政府消防局29日晚間7時36分許，接獲豐原區東洲路一處工廠發生火警前往搶救，其中4人救出時已無生命跡象，經緊急送醫搶救後4人都宣告不治，另有2名傷者分別在中國醫藥大學附設醫院及衛福部豐原醫院搶救中。

台中市都發局派員前往現場會勘，經查此處為都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，今天已經認定為違建，將寄發通知書告知違建人限期內拆除。（編輯：郭諭儒）1111230