投審會：今年前兩月對外投資金額年增逾101%

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（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部投審會今天公布112年1月至2月對外投資金額總計14億9829萬8000美元，折合約新台幣449億4894萬元，較上年同期增加101.97%，增加原因主要是被動元件廠國巨以約218.3億元間接受讓取得法商股權。

經濟部投資審議委員會今天透過新聞稿指出，112年前兩個月核准僑外投資件數為336件，較上年同期增加12%，核准金額總計9億6830萬3000美元，較上年同期減少約47%，主因為去年同期核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以105億6343萬4743元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案，比較基期偏高所致。

陸資來台投資方面，112年1月至2月核准件數為7件，較上年同期減少22.22%；金額累計1089萬4000美元，較上年同期增加逾86%，主因為核准香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司以2億7500萬元增加台灣分公司營運資金，從事RFID中介軟體等研發及銷售。

對外投資部分，112年1月至2月核准（備）件數為73件，較上年同期減少8.75%；金額總計14億9829萬8000美元，較上年同期增加101.97%，投審會說明，主因為核准國巨股份有限公司以7億1699萬9100美元（折合約新台幣218.3億元）間接受讓取得法國施耐德電機公司旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權。

據投審會統計，今年前2月核准新設公司件數為190件，新設公司投資金額3844萬7550美元。另外，112年1月至2月核准（備）對新南向國家投資件數為25件，較上年同期增加8.70%，金額累計3億7812萬9,000美元，較上年同期增加80.04%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及印尼。

對中國大陸投資方面，112年1月至2月核准對件數為51件，較上年同期減少31.08%；金額總計4億974萬4000美元，較上年同期減少12.53%。

投審會發言人蘇琪彥受訪表示，受耶誕假期和農曆春節影響，1、2月並非投資旺季；今年截至2月為止，較大案件為鴻海以及1家能源公司對新加坡增加投資，至於國際供應連移轉是否影響整體，還需要較長時間觀察。（編輯：郭無患）1120320