更多編輯台推薦新聞：
二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看
生活

輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

投審會：今年前兩月對外投資金額年增逾101%

2023/3/20 13:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部投審會今天公布112年1月至2月對外投資金額總計14億9829萬8000美元，折合約新台幣449億4894萬元，較上年同期增加101.97%，增加原因主要是被動元件廠國巨以約218.3億元間接受讓取得法商股權。

經濟部投資審議委員會今天透過新聞稿指出，112年前兩個月核准僑外投資件數為336件，較上年同期增加12%，核准金額總計9億6830萬3000美元，較上年同期減少約47%，主因為去年同期核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以105億6343萬4743元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案，比較基期偏高所致。

陸資來台投資方面，112年1月至2月核准件數為7件，較上年同期減少22.22%；金額累計1089萬4000美元，較上年同期增加逾86%，主因為核准香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司以2億7500萬元增加台灣分公司營運資金，從事RFID中介軟體等研發及銷售。

對外投資部分，112年1月至2月核准（備）件數為73件，較上年同期減少8.75%；金額總計14億9829萬8000美元，較上年同期增加101.97%，投審會說明，主因為核准國巨股份有限公司以7億1699萬9100美元（折合約新台幣218.3億元）間接受讓取得法國施耐德電機公司旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權。

據投審會統計，今年前2月核准新設公司件數為190件，新設公司投資金額3844萬7550美元。另外，112年1月至2月核准（備）對新南向國家投資件數為25件，較上年同期增加8.70%，金額累計3億7812萬9,000美元，較上年同期增加80.04%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及印尼。

對中國大陸投資方面，112年1月至2月核准對件數為51件，較上年同期減少31.08%；金額總計4億974萬4000美元，較上年同期減少12.53%。

投審會發言人蘇琪彥受訪表示，受耶誕假期和農曆春節影響，1、2月並非投資旺季；今年截至2月為止，較大案件為鴻海以及1家能源公司對新加坡增加投資，至於國際供應連移轉是否影響整體，還需要較長時間觀察。（編輯：郭無患）1120320

#經濟部投審會
#蘇琪彥
#新加坡
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族