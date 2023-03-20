台灣11家入選全球百大創新機構 躍居全球第3

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（中央社記者張建中台北20日電）科睿唯安的全球百大創新機構評選今年台灣共有工研院等11家機構入列，得獎機構數量創新高，並躍居全球第3，僅次於日本及美國。

科睿唯安今天舉行全球百大創新機構頒獎典禮，包括工研院、鴻海、聯發科、廣達、友達、台達電、瑞昱、台積電、緯創、南亞科及華邦電皆派出代表出席領獎。

工研院連續6年、第7度入選，工研院長劉文雄表示，專利不再只是防禦的工具，可以成為企業主動切入市場的武器。

劉文雄指出，工研院建立專利城池，攜手台灣產學研共組創智智權（IP Bank），目前已蒐羅數千件全球熱門技術專利，將是產業進軍國際的堅實護盾。

此外，工研院積極研發新興淨零排放趨勢專利，提供一站購足的解決方案，協助產業快速掌握減碳新商機。劉文雄還說，工研院鏈結中小企業信保基金與台灣26家重要金融行庫，打造無形資產融資服務機制，已協助25家新創與中小企業，獲得8家銀行融資，累積超過新台幣3.5億元，成為台灣產業轉型升級的關鍵動能。

台積電副法務長陳碧莉表示，創新是台積電的核心價值，台積電於1987年成立之初，率先開創積體電路專業製造服務的商業模式，30多年來致力創新，堅持自主技術。

陳碧莉指出，台積電2022年研發經費高達54.7億美元，約占營收的8%，這是台積電得以能夠提供最新技術的原因，包括7奈米、5奈米，到最新的3奈米。

陳碧莉說，台積電採取專利與營業秘密雙軌機制，保護創新成果，並建構龐大專利版圖，目前全球累計有5.7萬件專利，去年躍居全美第2大專利申請人，蟬聯多年台灣申請專利第一，專利申請獲准率更是100%。

陳碧莉強調，台積電不是單一公司的創新，是帶動全球產業創鏈創新與蓬勃發展，讓客戶每年實現數千種晶片的創新，這些晶片遍及通訊、物聯網、航太、雲端資料庫、車用與醫療保健等，讓人類生活與工作帶來革命性改變，期許能推動全球產業技術創新與專利保護雙重升級。

聯發科執行副總經理莊承德表示，聯發科成立之初便經歷專利訴訟，深知專利的重要性，每年投入的發費用占營收比重超過2成。

除產品研發，莊承德說，聯發科還進一步延伸到國際標準制定，掌握未來走向，並爭取重量級專利；未來會持續努力往前進，提升產業地位與影響力。（編輯：蘇志宗）1120320