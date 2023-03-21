更多編輯台推薦新聞：
銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐時：習近平出訪非和平使者 會蒲亭強化中俄關係才是主軸
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

電子、金融助攻 台股漲近百點攻上15500點

2023/3/21 10:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北21日電）在美股收紅激勵下，台股電子、金融族群同步回神，指數今天在高檔震盪，盤中最高至15547.97點，漲128點；盤面上觀光、汽車及電器電纜等族群受到買氣青睞。

截至10時32分，加權指數上漲96.92點，來到15516.89點，漲幅0.63%，成交值新台幣1209.14億元。電子類股上漲0.49%，金融類股強彈1.38%。

權值電子股台積電早盤漲3元開出，盤中高點至516元；面板業剛性需求可望回溫，刺激面板雙虎買氣，友達盤中高點至18.7元，群創高點至15元。

全民將普發6000元，市場看好可望刺激消費需求升溫，觀光類股表現強勢；另外，盤面上受到買氣青睞的族群還包含汽車、電器電纜等類股。

萬寶投顧協理王榮旭接受電訪時指出，美股收漲，顯示市場緊張情緒紓緩，帶動台股今天金融類股表現，另外觀察電子權值股也有較強勢的表態，其中內資操作布局較外資積極，研判中小型股會較有表現，後市仍須靜待美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果。（編輯：張均懋）1120321

#王榮旭
#萬寶投顧
#台股
王榮旭
台股力守15500點 台積電聚人氣、宏達電攻漲停台股量縮收跌 法人：觀察美最新通膨數據
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股開盤漲17.98點