電子、金融助攻 台股漲近百點攻上15500點

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（中央社記者賴言曦台北21日電）在美股收紅激勵下，台股電子、金融族群同步回神，指數今天在高檔震盪，盤中最高至15547.97點，漲128點；盤面上觀光、汽車及電器電纜等族群受到買氣青睞。

截至10時32分，加權指數上漲96.92點，來到15516.89點，漲幅0.63%，成交值新台幣1209.14億元。電子類股上漲0.49%，金融類股強彈1.38%。

權值電子股台積電早盤漲3元開出，盤中高點至516元；面板業剛性需求可望回溫，刺激面板雙虎買氣，友達盤中高點至18.7元，群創高點至15元。

全民將普發6000元，市場看好可望刺激消費需求升溫，觀光類股表現強勢；另外，盤面上受到買氣青睞的族群還包含汽車、電器電纜等類股。

萬寶投顧協理王榮旭接受電訪時指出，美股收漲，顯示市場緊張情緒紓緩，帶動台股今天金融類股表現，另外觀察電子權值股也有較強勢的表態，其中內資操作布局較外資積極，研判中小型股會較有表現，後市仍須靜待美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果。（編輯：張均懋）1120321