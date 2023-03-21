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永道-KY上市首日掀蜜月行情 早盤強漲逾100%

2023/3/21 09:52
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（中央社記者賴言曦台北21日電）永豐餘投控旗下子公司永道-KY今天以每股新台幣83.58元掛牌上市，開盤後湧入買氣，助攻永道-KY早盤高點至204元，強漲144%。

永道-KY今天掛牌上市並上演蜜月行情，連帶母公司永豐餘投控表現也有撐，早盤高點至26.8元。

永道-KY為全球最大RFID電子標籤ODM供應商，掌握超高頻RFID電子標籤生產技術，全球客戶超過800家，年產能最高至50億枚。

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永道-KY去年營收21.03億元、年增3.6%，營業毛利6.75億元，毛利率32.1%，稅後盈餘3.39億元、年增25.2%，每股盈餘5.18元；2023年1至2月累計營收3.76億元，比去年同期成長16.9%。

展望未來，永道-KY表示，隨著後COVID-19疫情時代來臨，工業製造、醫療、零售通路、非接觸式支付等產業可望加速引進RFID電子標籤，預期出貨量將大幅增長，為永道-KY帶來爆發式營收動能。（編輯：趙蔚蘭）1120321

#永道-KY
#永豐餘投控
#永道
永道-KY
永豐餘旗下永道-KY 3/1上市前競拍底價77.39元
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