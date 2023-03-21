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加速軍用商規無人機國產化 經部與7家業者簽約

2023/3/21 13:59
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（中央社記者劉千綾台北21日電）為強化國內無人機產業，經濟部今天與7家業者完成聯合簽約儀式，宣示軍用商規無人機正式投入設計開發階段，經濟部長王美花表示，簽約廠商7月做出第一批之後，國防部會釋出更多訂單，期盼帶動無人機業者參與國防自主開發。

經濟部今天舉行「軍用商規無人機研發補助聯合簽約儀式」，7家簽約廠商包括智飛科技、經緯航太、長榮航太、神通資訊科技、自強工程、中光電智能機器人、富蘭登科技。

俄烏戰爭後無人機發展備受重視，王美花說，「國內一定要建立自己的能量」，不僅是商業應用，更重要的是國防需求。王美花指出，簽約廠商7月要做出第一批，之後國防部會釋放更大訂單，從需求端帶動供應。

經緯航太董事長羅正方表示，中國傾全國之力打造無人機王國，令全世界都繃緊神經，但中製無人機存有資安及後門疑慮；俄烏戰爭後世界各國開始投入資源，相互串連組成「非紅供應鏈」，全球商用、軍用無人機市場門戶大開，正是台灣廠商搶進世界市場的絕佳機會。

羅正方進一步指出，無人機最重要的是偵測器材與飛控系統，這些部件都需要台灣掌控的高階晶片。經緯航太在這次科專計畫中，提報了陸用型監偵無人機與微型無人機2個機型，共9個項目。

經濟部表示，今年1月6日公告「A+企業創新研發淬鍊計畫—軍用商規無人機發展計畫」受理優選廠商申請，2月10日召開技術審查會議，7家業者確認符合研發補助簽約資格。

另雷虎公司投入無人機研發，已取得經濟部研發補助，為避免補助資源重複投入，本次未提出計畫申請。

經濟部指出，軍用商規無人機遴選作業全程配合行政院指導，由國防部負責規格訂定與採購，由經濟部負責遴選與研發補助，流程嚴謹且公正公開，希望健全無人機產業發展環境。（編輯：張均懋）1120321

#經濟部
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