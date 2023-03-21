台綜院：2月電力燈號連5藍 半導體產業前景悲觀

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台灣綜合研究院今天公布2月電力景氣燈號續亮藍燈，主因是受到國際景氣衰退影響，國內生產動能疲弱，其中半導體產業更陷入停滯萎縮、轉亮藍燈，前景悲觀。

台綜院表示，2月全國產業高壓以上用電量較去年同期微幅成長0.62%，主因是去年同期適逢農曆春節假期，工作日數減少，用電量基期較低；此外，預測112年2月經濟成長率為負1.2%。

今年1月至2月用電量累計年減6.89%，台綜院指出，全國產業用電仍受國際景氣衰退影響，國內生產動能疲弱，導致整體產業電力景氣燈號續呈藍燈。

觀察製造業表現，台綜院分析，國際通膨下降緩慢、貨幣緊縮帶來負面影響，廠商庫存去化速度不如預期，全球終端需求尚未出現反彈跡象，使得製造業景氣走弱態勢不變。

儘管製造業用電量歷經9個月負成長後，在去年低基期因素下，用電成長轉為正成長，不過台綜院指出，多數傳統產業需求依舊疲軟不振，包括化學材料業、塑橡膠製品業及機械設備業等，用電量都是負成長，僅鋼鐵業、半導體業及電腦、電子及光學製品業有小幅度正成長，整體製造業電力景氣續呈衰退藍燈。

半導體產業方面，台綜院表示，2月半導體用電成長率僅0.44%，創107年11月以來最低漲幅，顯示產業陷入停滯，電力景氣燈號也從下行的黃藍燈轉為衰退的藍燈。

台綜院進一步指出，半導體業終端需求疲軟，高階製程訂單與出口減少，加上用電量走勢低緩，半導體業前景悲觀。

雖然市場預期製造業庫存修正接近尾聲，上半年景氣有望觸底反彈，台綜院提醒，近期爆發美國銀行危機，對美國聯準會升息以及全球經濟復甦步調增添不確定性，後續應持續審慎評估國際局勢變化對台灣經濟的影響。（編輯：林淑媛）1120321