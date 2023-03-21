瑞信危機利空淡化 股匯齊揚新台幣小升收30.563元

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）瑞銀收購瑞士信貸，避免危機持續擴大，利空淡化之下，歐美股市反彈，台灣股匯市今天同步走揚，新台幣匯率收盤收在30.563元，小升3分，台北及元太外匯市場總成交金額10.715億美元。

近來金融市場不平靜，美國矽谷銀行（SVB）、標誌銀行（Signature Bank）、第一共和銀行等金融機構接連出狀況，發生存款大量流失或股價大幅下跌，甚至倒閉；此外，瑞士信貸牽連甚廣，外界憂心災情擴大恐引發系統性危機。

金融事件連環爆，市場風聲鶴唳，不過歐美監理機關迅速採取因應措施，達到止血功效。外匯交易員指出，市場氛圍還是觀望居多，但未見恐慌情緒爆發，新台幣匯率延續整理格局，靜待局勢明朗。

新台幣兌美元今天開盤價為30.56元，受到台股上揚激勵，匯價偏升整理，盤中最高為30.52元、最低30.605元；外資縮手之下，交投明顯清淡。

外匯交易員指出，金融局勢變化仍多，幾乎每天都有新的進展，加上本週是超級央行週，大家都在觀望美國聯準會利率決策以及會後聲明，待市場消息面明朗後，再來看看外資動向如何影響台灣股匯市發展。（編輯：潘羿菁）1120321