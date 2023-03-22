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台積電金融續強 台股大漲逾200點重登15700點

2023/3/22 10:50（3/22 11:10 更新）
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台股22日由台積電和金融股領軍盤中大漲逾200點，收復月線並重返15700點大關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）美國銀行業危機疑慮緩解，美股勁揚，台股今天由台積電和金融股領軍盤中大漲逾200點，收復月線並重返15700點大關。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）信心喊話美國銀行業正恢復穩定，全球金融巿場恐慌情緒降溫，美股4大指數走揚。台股今天在台積電強勢突破整理區間、金融股延續反彈氣勢下，指數開高盤堅，不僅收復月線15564點，並重返15700點整數關卡，最高來到15737.45點，大漲224點。

至10時23分，台股加權指數來到15720.37點，大漲206.92點，漲幅1.33%，盤中成交值來到新台幣1231.2億元；其中，電子股上漲1.59%，金融股上揚1.23%，航運股小漲0.62%。

台積電盤中勁揚2.3%，聯發科漲逾1.5%，日月光投控漲1.4%；金控股富邦金、國泰金、兆豐金、中信金盤中漲幅逾1%。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，美國地區型銀行財務危機淡化，歐美銀行股股價回歸正常區間，市場也回到正軌，激勵台股今天盤中走勢強勁，加上本週選擇權和期貨結算，空單回補，以及台積電和金融股反彈帶動，台股盤勢軋空意味濃。

展望台股後市，林漢偉指出，市場焦點關注美國聯準會於台灣時間23日凌晨利率決策會議結果，升息動向將牽動國際股市表現。（編輯：張良知）1120322

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