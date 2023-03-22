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外資大買台積電近3萬張 法人：台股季底作帳行情俏

2023/3/22 17:50
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台股今天大漲247點收在15760點，外資法人買超台積電2.96萬張，在期貨市場外資多單加碼。法人表示，季底投信和集團作帳行情逐步發酵，預期台股在清明連假前相對抗跌，箱型整理格局為主。

台股加權指數今天大漲247.01點，收在15760.46點，成交值新台幣2418.7億元，加計盤後2471.62億元，三大法人同步買超，合計買超276.5億元，其中自營商買超11.52億元，投信買超2.39億元，外資及陸資買超262.59億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨多單增加8378口至19078口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加7779口至17738口。

觀察外資法人今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，台積電、國泰永續高股息ETF、聯電、緯創、元大台灣50 ETF前5大標的，外資均買超逾萬張，分別買超2.96萬張、2.29萬張、1.89萬張、1.25萬張、1萬張。群創則成為外資賣超首要標的，今天遭外資賣超1.26萬張。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪指出，外資法人近期在台股操作較被動，方向性較不明確，相較下內資買氣強，鎖定具題材或是高價股布局。

林漢偉表示，時序進入3月下旬，季底投信和集團作帳行情逐步發酵，具配股配息行情話題的標的也受市場青睞，預期台股在清明連假前相對抗跌，箱型整理格局為主。（編輯：楊凱翔）1120322

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