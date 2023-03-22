門號淪詐騙NCC罰450萬 亞太電：擬提行政訴訟

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（中央社記者江明晏台北22日電）亞太電信未落實用戶身分查核，致門號被不法利用成投資詐騙，遭NCC合計裁罰450萬元，亞太電表示深感遺憾，對裁罰案如有疑義將提行政訴訟，並在第一時間將不法門號停話。

亞太電信未落實用戶身分查核，甚至導致門號被不法利用成投資詐騙，國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對亞太電信3案件合計裁處新台幣450萬元，並要求一個月內提出改正報告。

NCC委員會議今天決議，亞太電信經營「企業便利簡訊服務」、受理「全方位管理投顧企業社」申辦電信門號及Starlink Media Co. Ltd.申辦電信門號等3案件，因未依核准營運計畫落實用戶身分查核，明確違反電信管理法規定，分別罰150萬元、250萬元及50萬元。

遭主管機關裁處，亞太電信今天回應表示，深感遺憾，對於此裁罰案，待收到正式函文後，針對主管機關對此案的事實認定及法律適用如有疑義，將提起行政訴訟。

另外，亞太電指出，對於不肖業者申請門號從事違法犯罪行為，於知悉的第一時間，便將涉案申請門號公司的涉及不法門號及其他申請門號予以停話，並配合檢調凍結其近千萬元款項，降低受害者損害。（編輯：翟思嘉）1120322