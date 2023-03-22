更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1、2月小7開出3張千萬獎 最低僅花36元買御飯糰
首頁 / 產經
NCC
新聞專題
NCC4/300
首頁 / 產經

門號淪詐騙NCC罰450萬 亞太電：擬提行政訴訟

2023/3/22 17:54（3/22 18:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北22日電）亞太電信未落實用戶身分查核，致門號被不法利用成投資詐騙，遭NCC合計裁罰450萬元，亞太電表示深感遺憾，對裁罰案如有疑義將提行政訴訟，並在第一時間將不法門號停話。

亞太電信未落實用戶身分查核，甚至導致門號被不法利用成投資詐騙，國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對亞太電信3案件合計裁處新台幣450萬元，並要求一個月內提出改正報告。

NCC委員會議今天決議，亞太電信經營「企業便利簡訊服務」、受理「全方位管理投顧企業社」申辦電信門號及Starlink Media Co. Ltd.申辦電信門號等3案件，因未依核准營運計畫落實用戶身分查核，明確違反電信管理法規定，分別罰150萬元、250萬元及50萬元。

遭主管機關裁處，亞太電信今天回應表示，深感遺憾，對於此裁罰案，待收到正式函文後，針對主管機關對此案的事實認定及法律適用如有疑義，將提起行政訴訟。

另外，亞太電指出，對於不肖業者申請門號從事違法犯罪行為，於知悉的第一時間，便將涉案申請門號公司的涉及不法門號及其他申請門號予以停話，並配合檢調凍結其近千萬元款項，降低受害者損害。（編輯：翟思嘉）1120322

#亞太電信
#亞太
#NCC
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
亞太電信未落實查核致門號被用於詐騙 NCC開罰450萬