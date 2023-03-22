經部住商工節能補助預算逾30億 家電剩46萬台額度

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北22日電）為鼓勵節能，經濟部針對住宅、商業與工業提供節能補助與輔導措施，總預算超過新台幣30億元；其中，住宅家電汰換補助部分，截至昨天已補助18.1萬台，後續尚有約46萬台申請額度。

住宅方面，經濟部於112年推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，未扣除行政費的預算約為20億元，冷氣與冰箱每台補助3000元，共64萬台補助額度。能源局表示，民眾將家中10年以上老舊冷氣機或冰箱汰換為1級能效產品，節電率估分別可達52%及67%，減少一半以上冷氣及冰箱用電。

能源局組長高淑芳補充，截至3月21日，冷氣與冰箱已申請補助18.1萬台，後續尚有約46萬台額度，搭配退稅申請最多可補助5000元，鼓勵民眾儘早申請。

商業方面，開辦「商業服務業節能設備補助」，預算約10億，包括「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩大類，企業可依需求擇一申請。「節能設備汰換」部分，空調汰換為1級能效產品，每台補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。

至於契約用電容量100瓩以上的服務業者，可選擇申請「系統節能專案」，補助節能改善計畫1/3金額，每案上限500萬元。

工業方面，針對製程改善、能源轉換與循環經濟等低碳應用，透過產業升級創新平台輔導計畫提供相關補助。

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高淑芳說明，公用設備耗能比例最高的動力設備，將辦理高效率產品補助，鼓勵老舊設備汰換，相關預算約2億；此外，對於工廠的熱能效率應用，每年也推出廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助，每案上限500萬元，協助用戶提升整體能源使用效率。

此外，經濟部為協助用戶進行節能改善，已整合工業局、商業司、中小企業處、能源局及台電公司成立「節電服務團」，提供企業節能技術諮詢及現場節能診斷服務，並辦理相關節能技術研討會與示範觀摩會，強化企業自主節能能力。（編輯：楊凱翔）1120322