談美矽谷銀擠兌風暴 李長庚建議銀行要有熔斷機制

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（中央社記者蘇思云台北22日電）美國矽谷銀行48小時內遭民眾擠兌420億美元，國泰金總經理李長庚表示，現在數位金融發達，民眾手指滑一滑轉帳就可能發生擠兌，也許可以參考股市的熔斷機制，以即時因應銀行短期的流動性問題。

國泰金今天實體舉行2022年第4季法人說明會，近期美國矽谷銀行倒閉隨後接管，也有媒體關注壽險解約潮議題。

李長庚表示，去年10月確實有保單解約較多的狀況，不過有當時的背景因素，一是當時台美利差最多，二是新台幣當時貶到32元，匯差也大。民眾如果壽險美元保單解約，假設解約費用很低，或是解約後直接拿美元去買美債，收益率較高，或是換回新台幣也可以賺到匯差，因此當時解約金額各家業者都比較高。

李長庚表示，保險有安定基金，保單會100%確保，民眾如果保單提前解約可能會有費用損失，但存款領走不會有損失，頂多影響定存的利息，因為這樣的特性差異，因此過去台灣比較聽過的是銀行擠兌，幾乎沒聽過保險爆解約潮，畢竟保險就算被接管，相關保障也是100%確保。

回顧台灣過去金融發展史，李長庚直言，民眾過去如果排隊幾天擠兌幾百億元就是天下大事，但現在美國矽谷銀行不到48小時被提走420億美元，匯率換算大概是新台幣1兆2800億元，他坦言，這個規模放到台灣任何一家銀行都會掛掉。

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李長庚指出，過去民眾是排隊擠兌，在數位金融發達下，現在是「手指間轉帳就能擠兌」，流動性管理會變成未來金融業管理很嚴肅的議題。根據金管會的資料，台灣銀行的流動性相對高，但現在數位時代網路社群媒體傳播快速，如何因應金融機構面對流動性危機，值得思考。

李長庚表示，股市交易有熔斷機制，銀行面對流動性危機時，有沒有類似熔斷機制的做法可以參考。主管機關討論後，也許觸及某些指標，有沒有可能熔斷2、3小時，讓民眾想一下、暫時阻止擠兌狀況等，有賴各界集思廣益，找到相應方式。（編輯：潘羿菁）1120322