正新：今年機汽車胎需求穩 市場谷底已過

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正新董事長陳榮華23日表示，2023年市場以機車、汽車胎的需求較為穩定，隨著中國解封，預估市場谷底已經過去。中央社記者賴言曦攝 112年3月23日

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（中央社記者賴言曦台北23日電）國內輪胎大廠正新董事長陳榮華表示，今年市場以機車、汽車胎的需求較為穩定，隨著中國解封，預估市場谷底已經過去；另正新旗下品牌的輪胎產品，近期成為德國知名汽車廠商BMW 1系列車款指定新車配套輪胎。

正新輪胎今天在台北國際自行車展舉辦記者會，發布與台化、福懋公司3方合作生產，採用回收廢棄漁網製作的自行車輪胎。

針對輪胎後市，陳榮華會後受訪表示，今年機車、汽車胎需求較穩定，且隨著中國解封帶動經濟，預估谷底已經過去。

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陳榮華指出，以正新來說，目前在修補市場（RE）的表現仍然強勁，原廠配胎（OE）雖然利潤不佳，但可以帶動產品形象，例如正新產品過去僅作為BMW的備用胎，但近期旗下的MAXXIS HP5輪胎獲BMW採用，成為BMW 1系列車款的新車配套輪胎。

海外產能及市況方面，正新副總經理羅永勵表示，目前印尼、越南產能滿載，印度逐步增產中，今年東南亞市況看好，加上中國解封後汽車市場回溫，預估營運會穩步上升，只是因中國之前封控較久，所以市況不會立刻回到顛峰，但至少今年會優於去年。（編輯：張均懋）1120323