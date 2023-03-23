童子賢：AI還在中學階段未成熟 取代哪些產業不可知

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代工廠和碩董事長童子賢（右2）23日出席「AI進行式：技術展望與產業應用論壇」，與產業專家對談，他表示，人工智慧（AI）可以強化科學家的判斷能力，目前還沒到取代人類的階段。中央社記者吳家豪攝 112年3月23日

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（中央社記者吳家豪台北23日電）代工廠和碩董事長童子賢今天說，人工智慧（AI）還處在中學生階段，會取代哪些產業還不可知，目前AI可以強化科學家的判斷能力和學生的學習能力。

童子賢今天出席「AI進行式：技術展望與產業應用論壇」，與PChome網路家庭執行長張瑜珊、AI跨國公司iKala共同創辦人暨執行長程世嘉等產業專家對談，並於會後接受媒體採訪。

他說，AI背後有幾項技術，第一是透過大數據學習，第二是需要有很強的運算能力，第三是需要很好的演算法。電腦世界和網路世界會有越來越多具有良好演算法的設備或軟體，幫助人類進行預測和判斷。

媒體詢問AI可能取代哪些產業，童子賢認為「不會那麼快」。他說，AI還處在中學生階段，還沒到大學或研究所程度，一個產業要發展到研究所程度以後，才算是成熟到不會再改變。

童子賢表示，目前AI會取代哪些產業還不可知，但是AI對於判斷圖形和聲音非常擅長，美國國家航空暨太空總署（NASA）曾把拍攝太空的照片交給Google掃描與判斷，竟然發現很多科學家沒發現的內容，甚至在舊照片發現新的行星體系。

他認為，AI會強化科學家的判斷能力，目前還沒到取代人類的階段，大部分是強化工程師、作家和學生的學習能力。

童子賢指出，未來台灣硬體製造業是否該針對軟體進行更多投資，要看是否往應用端發展，例如自己很想要有一台掃地機器人不會輕易被地毯絆倒。如果世界停留在「應用型人工智慧」（Applied AI），或許會很美好；他擔心「強人工智慧」（Strong AI）發展太快，會像電影「魔鬼終結者」一樣影響人類。

他也笑說，聊天機器人ChatGPT要運作得這麼快，背後需要廠商賣很多伺服器和相關零組件，其實供應商都很開心。（編輯：趙蔚蘭）1120323