科學園區通過4件投資案 泰實科技挹注1.5億進駐竹科

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（中央社記者張璦台北23日電）國科會科學園區審議會今天舉行第6次會議，通過4件投資案，投資總額計新台幣2.27億元；其中，高精密度電子雷射氣體業者泰實科技投資1.5億元進駐竹科，有助落實半導體供應鏈在地化，提高產業韌性。

國科會指出，泰實科技自主研發半導體製程用特殊氣體產品所需的合成、純化、混合及裝填技術，並搭配其獨家負壓鋼瓶，部分品項已供應給國內半導體晶圓大廠，未來可依半導體先進製程演進需求，持續開發特用氣體新產品。

國科會表示，泰實科技入區符合政府推動「半導體先進製程中心」政策，可因應全球不確定因素所造成的斷鏈風險，並同步壯大竹科銅鑼科學園區半導體周邊產業聚落。

同時，國科會指出，仲碩科技投資0.45億元進駐竹科宜蘭園區。

國科會表示，仲碩科技主要產品為列車安全監控智慧化系統、無人機巡軌機器人軌道安全巡檢系統、無人機國土安全巡查系統、飛魚彈簧刀無人機系統，及上述系統的關鍵零部件設計開發與相關教育訓練等。

國科會指出，仲碩科技將自有的多光球攝影機技術、無線影像圖傳、AI圖像演算辨識等技術，藉由C3I系統針對感測和顯示技術的集中管理，整合到以無人機為感測工具的安全監控系統AIoT平台上，發展無人載具相關軟硬體研發與系統整合服務。

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國科會表示，仲碩科技產品可在智慧城市、物流、消防、巡檢和國防等情景應用落地，提供資訊技術應用創新的多元解決方案。

國科會指出，今天通過4件投資案，包括其他高科技的極印快速成型股份有限公司；積體電路的泰實科技股份有限公司；精密機械的仲碩科技股份有限公司宜科分公司；光電的台灣奈晶股份有限公司等。此外，還有2件增資案及1件增加產品及營業項目案，合計增資10.2億元。（編輯：林淑媛）1120323