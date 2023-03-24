中能風場海事工程啟動 拚2024年完工

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中能風場24日表示，委由俊鼎生產的93支水下基樁已全數生產完成並通過驗收，將交由台船環海進行基樁運輸及安裝，風場海事工程正式啟動。（中能風場提供）中央社記者劉千綾傳真 112年3月24日

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（中央社記者劉千綾台北24日電）中能風場今天宣布，風場委由中鼎集團旗下俊鼎機械廠股份有限公司製造的93支水下基樁，已全數生產完成並通過驗收，並將交由台船環海進行基樁運輸及安裝，風場海事工程正式啟動，預估2024年底順利完工併網，推動離岸風電產業本土化。

中能離岸風電計畫（中能風場）今天發布新聞稿指出，2021年底中能成功融資到位，今年將正式邁入海事工程階段，期待2024年底順利完工併網，每年可為台灣帶來相當於30萬戶家庭用電需求的乾淨能源。

中能風場位於彰化外海，獲配300MW併網容量，共規劃建置31座Vestas V174-9.5MW 離岸風機。

中能發電股份有限公司董事長王錫欽表示，中能風場由中鋼公司與哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同開發，是台灣現今本土化比例最高的專案。

CIP台灣董事總經理許乃文表示，中能的93支水下基樁全數委由俊鼎生產，是CIP彰芳暨西島風場率先完全採用本土水下基樁後，再度下單俊鼎，以兩個風場900MW總容量的經濟規模支持本土供應鏈發展，落實推動離岸風電產業本土化。

中能風場執行長沃荷（Joris Hol）日前率領團隊，偕俊鼎、台船環海一同為中能風場基樁裝船暨海事工程開工進行祈福。

沃荷肯定俊鼎提前交付中能水下基樁，展現專業製造與成熟穩定的供貨能力。中能團隊將密切與台船環海合作，依計畫時程執行海上安裝工程，以如期如質完成風場建置為首要目標。（編輯：林克倫）1120324