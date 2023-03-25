久陽每股擬配息2元 子公司榮福今年拚轉盈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北25日電）台鋼集團旗下螺絲廠久陽精密去年歸屬母公司業主淨利為新台幣2.84億元、年增118.9%，每股稅後盈餘（EPS）3.02元，董事會通過每股擬配發現金股利2元，配發率約66.2%。

久陽2022年螺絲本業營收20.2億元、年增87%，毛利率自2021年的14%提高至23%。

久陽表示，螺絲本業受惠歐盟對中國扣件業者課徵反傾銷稅帶來的轉單效應，及反映原物料上漲，使得去年出貨量價齊揚，營收飆上歷史新高，且集團整合效益發揮，使原料成本持續維持在低檔，加上各項成本因生產量激增，成本得以有效控制，拉高毛利表現與營運綜效。

展望後市，久陽指出，螺絲本業在客戶去化庫存告一段落後，需求將會慢慢恢復，預估俄烏戰事和解後，重建商機可望將帶來另一波補貨潮。

旗下公司表現方面，久陽也表示，台鋼運輸積極建立自有車隊，提升營運獲利；榮福則在完成焚化爐整修後，操作效率將有一定程度提升，同時積極爭取新標案，今年有機會轉虧為盈。（編輯：楊凱翔）1120325