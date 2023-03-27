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因應浮式風場趨勢 經部：提早布局港埠設施空間規劃

2023/3/27 15:37（3/27 22:16 更新）
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因應浮動式離岸風場趨勢，經濟部次長曾文生（左7）出席German Offshore-Wind Initiative（GOI）計畫「台灣-德國離岸風電對談活動」表示，政府將藉浮式風場示範計畫掌握問題，包含港埠設施是否充足、空間規劃調整，以促成浮式離岸風電在台擴大發展。中央社記者曾智怡攝 112年3月27日
因應浮動式離岸風場趨勢，經濟部次長曾文生（左7）出席German Offshore-Wind Initiative（GOI）計畫「台灣-德國離岸風電對談活動」表示，政府將藉浮式風場示範計畫掌握問題，包含港埠設施是否充足、空間規劃調整，以促成浮式離岸風電在台擴大發展。中央社記者曾智怡攝 112年3月27日
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（中央社記者曾智怡台北27日電）因應浮動式離岸風場趨勢，經濟部次長曾文生今天表示，政府將藉浮式風場示範計畫掌握問題，包含港埠設施是否充足、空間規劃調整，持續與相關單位溝通，透過提早布局，促成浮式離岸風電在台擴大發展。

曾文生出席German Offshore-Wind Initiative（GOI）計畫「台灣-德國離岸風電對談活動」致詞表示，台灣離岸風電進展速度之快，從示範、潛力到區塊風場，「三階段在同時間發生」，現在正推動浮式風場示範計畫，今年1月能源局已對外說明，也接受業者意見，包含放寬規模、增加獲選案數、調整推動時程，盼讓更多開發商能找到發展機會。

曾文生表示，政府將藉示範計畫了解推動浮式風電遇到的具體問題並提前準備，包括有無充足港埠設施、空間規劃調整，以促成浮式離岸風電擴大發展，進而壯大台灣再生能源規模。

GOI近年持續舉辦離岸風電論壇，曾文生指出，德國積極推動再生能源，風電專業港等豐富經驗，都對台灣極具啟發性，盼能為台灣帶來示範效果，深化台德雙方合作，攜手共進亞太風電市場。

曾文生接受媒體訪問補充，台灣離岸風電發展至今已開始討論浮式風機，在台灣設置需較多港埠空間，正和技術專家討論；再者，浮式風機和固定式風機不同，須用錨定方式，適用海域議題持續與相關單位溝通，希望提早布局解決問題。

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能源局今年初公布新版離岸風電浮動式風場示範計畫，單一申請案裝置容量，由原先50MW調整為設置6至12座浮台，容量有望增加逾3倍；完工併網年度也從2026年調整至2028年，預計今年第4季完成遴選。

此外，產業綠電需求殷切，經濟部與台糖公司共同規劃釋地發展太陽光電，將保留其中3成綠電給中小企業購買。曾文生表示，目前是先規劃出30%綠電量，專門提供中小企業，後段細節將再做規劃，待具體完成開發、開始供電才會上路，事前也會做好採購媒合。（編輯：張均懋）1120327

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