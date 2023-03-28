房市量縮價盤整 房仲：上半年交易量估年減2成

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（中央社記者賴言曦台北28日電）平均地權條例修正案今年初通過，房仲預估，3月全台預售屋轉售量較去年12月減少6.6%，整體預售量減少約1500件；推估今年上半年交易量將落在13.2萬至14萬棟間，年減18%至23%，房市主要基調為「量縮價盤整」。

永慶房屋今天發布2023年第2季趨勢前瞻報告，觀察全台七大都會區預售轉售量的變化，包含台北、新北、桃園等縣市減幅都在5%內，高雄市衰退幅度達12.3%。

永慶房屋集團業務總經理葉凌棋指出，全球貨幣緊縮，經濟展望下修，兩岸關係不確定性大，預估今年第1季交易量會落在6.1萬至6.4萬棟之間，較去年同期減少24%到28%，恐創史上第3低量。

葉凌棋進一步表示，現在民眾普遍期待房價走跌，但觀察今年首季房價由跌轉趨盤整，在看跌氣氛下，民眾購屋態度轉趨觀望，影響房市交易量能；預估今年上半年房市交易量約落在13.2萬至14萬棟間，較去年同期減少18%到23%間。

葉凌棋表示，在投機買盤退場下，房市回歸供需基本面，交易量縮的局面已經確定；不過當前通膨持續上升，讓價格處於盤整階段，預估「量縮價盤整」將是今年上半年房市主調。

談到下半年的觀察指標，葉凌棋表示，目前量縮趨勢確定，但價格很難判斷，因為今年上半年的量縮幅度，大於去年第4季的預估，下半年只能觀察歐美經濟能否趨穩，以及全球政治因素是否持續影響。

針對近期看屋狀況，葉凌棋指出，農曆春節過後來客量有回升1至2成，但成交量沒有回升，顯示買賣雙方對於價格還在拉扯，導致成交無法放量；至於有自住需求的買方，建議可參考今年第1季的實價登錄，以打9折價格跟賣方進行溝通。（編輯：張良知）1120328