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亞幣齊貶 新台幣收30.455元創一週新低

2023/3/29 18:18
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）儘管月底出口商拋匯提供支撐，新台幣匯率受到亞幣疲弱影響，走勢後繼無力，今天收盤收在30.455元，貶7分，連續2個交易日貶值，台北及元太外匯市場總成交金額為14.53億美元。

國際美元走軟，加上適逢月底及季底，出口商拋匯需求湧現，讓新台幣匯價近日一度升抵30.2元。不過新台幣匯率今天30.36元開盤後，隨亞幣貶勢起舞，呈現先升後貶，午後跌幅持續擴大，盤中最低為30.475元，收盤價30.455元也創一週新低。

台股今天則是走勢震盪，高低點差距達130點，終場上漲68.28點，收在15769.76點，呈現股匯不同調。

外匯交易員表示，市場對於國際金融環境仍存有疑慮，加上清明連假將至，外資操作偏向保守，短線新台幣還是區間整理。

根據央行統計主要貨幣最新變動情況，美元指數微升0.03%，亞幣普遍走貶，新加坡幣小跌0.04%、人民幣貶0.05%、新台幣跌0.23%，韓元也貶0.3%，日圓跌幅較深，貶0.61%。（編輯：潘羿菁）1120329

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