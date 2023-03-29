林之晨：ChatGPT是巨型典範轉移 人類要學習善用

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（中央社記者吳家豪台北29日電）聊天機器人ChatGPT掀起生成式人工智慧（Generative AI）話題，台灣大哥大總經理林之晨今天說，ChatGPT是「巨型典範轉移」，如同當年網際網路誕生，人類要學習善用這樣的工具。

台灣大今天舉辦「Tech The Dreamers科技‧夢想+」第2屆成果發表會，運用資通訊、物聯網技術，以科技促進生物多樣性，林之晨於會後接受媒體採訪時，談到對ChatGPT的看法。

他指出，ChatGPT不只是一個產業，可說是「巨型典範轉移」，有點像當年網際網路誕生，原本查資料要去圖書館，有了網路之後可以隨時查。沒有ChatGPT之前，解決問題需要求助於人，現在有了「學霸同事」ChatGPT，什麼事情都可以問它，是萬能助理。

林之晨認為，現在開始人類要學習如何使用類似ChatGPT這樣的工具，讓學習、工作和生活變得更好。

林之晨說，1994年網際網路問世，29年後全世界所有人都學會怎麼使用它，連農夫都學會用網路接單與出貨。可以想像20到30年後，全人類都將學會使用生成式AI，讓食、衣、住、行、育、樂更有效率。

他表示，在生成式AI發展過程中，台灣大會方方面面去運用這樣的典範轉移，最明顯的應用是客服、提升員工生產力。現在開始出現AI溝通師等職業，可能5到10年後會有更新型態的工作。（編輯：楊蘭軒）1120329