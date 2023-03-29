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2022年固定投資金額首破6兆 半導體設備進口創新高

2023/3/29 22:06
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（中央社記者劉千綾台北29日電）經濟部統計2022年台灣固定投資新台幣達6兆2700億元，實質成長6.2%，其中半導體相關設備進口363億美元，金額創新高；此外，固定投資占GDP比重升至27.6%，創下1994年以來新高紀錄，又以民間投資催動經濟動能為主力。

經濟部統計處發布固定投資發展趨勢報告指出，2022年台灣固定投資突破6兆元，達6兆2700億元，實質成長6.2%，2018至2022年平均每年成長8.2%，成長力道明顯優於2013至2017年的3.3%。

2013至2017年間固定投資占GDP比重約介於21.1%至22.7%，之後隨著國內投資力道增強，占比逐年上升，2022年升至27.6%，為1994年以來最高紀錄，對GDP成長率貢獻提升至1.5個百分點以上，成為支撐近年經濟成長的主要動能之一。

投資主力以民間部門為主，所占比重自2014年起均逾8成，2021年至2022年因半導體供應鏈深化在地投資，加上台商回及5G設施建置持續落實，占比均達84.6%，為歷年最大，公共部門（包含政府及公營）占比則降為15.4%。

經濟部分析，近年來因半導體廠商及綠能產業持續挹注，帶動機器及設備投資成長力道強勁，占比逐漸攀升，2022年升至37.5%，超越營建工程36.1%。

其中以製造業投資占大宗，2019年投資規模突破2兆元，2021年升至2.8兆元，連續3年創新高，實質成長25.7%，為2011年以來最高，占總投資的48.8%，較2017年增加5個百分點。

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經濟部表示，國內高科技業者持續擴充設備及提升製程，加上台商回流投資效應，2022年資本設備進口753億美元，創歷年新高，年增9.2%，連續5年正成長，其中半導體相關設備進口363億美元，年增13.3%，占資本設備進口48.3%，為歷年最高。

展望未來，因全球經濟前景不確定性仍高，企業資本支出轉趨審慎，統計處官員分析，去年下半年景氣衰退，成熟製程遇景氣逆風，投資計畫先踩剎車；高階製程今年才開始轉弱，預計今年投資力道會減緩。（編輯：潘羿菁）1120329

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