樺漢去年營運創5高 加速東南亞製造布局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北30日電）鴻海旗下工業電腦廠樺漢2022全年營收、稅後淨利、每股盈餘、每股配息、在手訂單皆創歷史新高，今年本業淨利目標續拚高成長，並因應客戶需求、加速布局東南亞製造基地，已在馬來西亞開始生產。

樺漢董事長朱復銓今天出席法人說明會表示，今年上半年營收、淨利與每股盈餘目標維持高成長，目前在手訂單為歷史新高，將提升高毛利產品組合、嚴控各項成本與費用。

朱復銓說，樺漢營運未受到通貨膨脹、升息、俄烏戰爭等影響，不過產品慢慢從中國製造調整為台灣製造，也開始布局東南亞，無論訂單和客戶關係都保持良性發展。

他說，樺漢已經開始在馬來西亞生產，逐步發展當中；越南也有規劃與母集團鴻海合作，還在調整當地資源，尚未開始生產；近期也有泰國夥伴邀請，前往泰國布局。

樺漢總經理蔡能吉指出，海外生產布局與地緣政治有關，客戶擔心關稅問題，也希望無論發生任何狀況都有備援計畫，目前有幾個專案和客戶會移到東南亞生產，未來12個月到18個月慢慢做技術轉移。

樺漢去年第4季因處分德國子公司Kontron IT Service停業部門，基於IFRS的保守認列原則，提列約2400萬歐元（約新台幣7.95億元）備抵存貨跌價損失，影響母公司樺漢第4季獲利表現，未來隨著庫存持續去化，將有機會回沖。

累計2022全年樺漢合併營收約新台幣1203.9億元，年增24.7%；在一次性認列處分Kontron IT Service停業部門的利益挹注下，歸屬於母公司稅後淨利為34.5億元，年增1.59倍；每股盈餘32.6元。

樺漢3大事業體包括工控設計、系統整合、品牌通路，2022全年營收比重分別為19.47%、41.84%、38.69%。

樺漢今天董事會決議通過擬配發每股現金股利15元，配發率近5成，創上市以來每股配息新高。以今天收盤價263.5元計算，現金殖利率約5.7%。（編輯：蘇志宗）1120330