台股月線連3紅 季線大漲1730.37點

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）記憶體族群活潑，部分電子權值股和金融拉回，台股漲幅收斂，終場漲18.63點，收在15868.06點，15900點整數關卡得而復失。台股今天收週線、月線和季線，週線下跌46.64點，月線上漲364.27點，月線連3紅，季線大漲1730.37點，季線連2紅。

美股收漲，台股早盤震盪走揚，記憶體族群表現活潑，帶動電子股走揚，大盤數度重返15900點之上，最高來到15951.8點，漲102.37點，創波段高點。

不過盤中電子和金融股拉回，日月光投控和部分電子零組件回檔、台積電和鴻海等電子權值股遊走平盤下，台股漲幅收斂。

終場加權指數收在15868.06點，漲18.63點，漲幅0.12%，15900點整數關卡得而復失，成交值來到新台幣1998.79億元，連續3個交易日量能未達2000億元。電子股終場小漲0.09%，金融股上揚0.49%，航運股漲0.39%，代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.24%。

台股今天收週線、月線和季線，終場週線下跌46.64點，月線上漲364.27點，月線連3紅，季線大漲1730.37點，季線連2紅。

晶圓代工龍頭台積電終場收在533元，跌0.37%，聯發科終場收787元，上揚1.16%，聯電收在52.9元，漲1.54%，日月光投控收在平盤112.5元，鴻海收104元，跌0.48%。

記憶體族群活潑，南亞科收在66.5元，勁揚4.07%，華邦電收26.5元，上揚4.95%，旺宏收在35.05元，漲0.86%。

金控股整理，其中富邦金收56.5元，跌0.53%，中信金收21.85元，漲0.92%，兆豐金收33元，漲0.92%，國泰金收41.8元，漲0.48%。

航運股走穩，其中長榮收158.5元，漲0.32%，萬海收平盤68.5元，陽明收64.3元，漲1.58%，航空雙雄長榮航收26.85元，跌0.56%，華航收平盤19.5元。

展望台股後市，台新中國通基金經理人魏永祥表示，即使目前產業基本面尚未轉佳，但資金行情挹注下，股價多有反映，台股中期反彈尚未結束，4月清明長假後，預期類股輪動表現，留意半導體、光電、網通、電子零組件；傳產股可觀察生技及零售、餐飲、電商等解封受惠族群。

展望國際股市動向，魏永祥指出，包括美國通膨和就業等總經數據，將影響美國聯邦準備理事會利率決策會議升息動向；中國經濟回升情形、俄羅斯與烏克蘭戰爭與地緣政治風險、全球科技業庫存調整狀況、電子業展望第2季訂單等，都是值得關注的焦點。（編輯：張均懋）1120331