新台幣終結連3貶收30.454元 第1季升值2.54角

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（中央社記者蘇思云台北31日電）清明連假前夕最後一個交易日，外資偏匯入，出口商也積極拋匯，帶動股匯雙漲。新台幣兌美元今天收盤收30.454元，小升0.7分，終結連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額為14.77億美元。

新台幣本週累計貶值6.6分，貶幅0.22%。3月累計升值2.6分，第1季累計升值2.54角。

台股今天早盤挑戰萬六關卡未成，盤中漲幅收斂，終場上漲18.63點，收在15868.06點，15900點關卡得而復失。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超162.4億元。

外匯交易員表示，外資早上偏匯入，出口商適逢月底也有進場拋匯，帶動新台幣走升；新台幣兌美元今天開盤價為30.44元，最高30.399元、最低30.48元。

外匯交易員表示，新台幣3月相對走強，不過後續還是要看美國通膨相關數據變化，匯市部分，仍要看台股走勢與外資動向而定。

根據中央銀行臉書截至下午4時統計，觀察主要貨幣對美元表現，美元指數貶0.1%，歐元升0.28%，人民幣升0.15%，新台幣升0.02%，新加坡幣貶0.1%，韓元貶0.22%，日圓貶0.55%。（編輯：楊蘭軒）1120331