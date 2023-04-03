經濟部：新單位拚提升電力韌性 非「缺電辦公室」

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（中央社記者蘇思云台北3日電）經濟部今天澄清，3月中旬成立的「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，目的是因應淨零轉型帶來的電力系統挑戰，提升電力系統可靠與韌性，遭部分人士誤解為「缺電辦公室」，這是不正確解讀。

經濟部晚間發布新聞稿指出，依電業法規定，經濟部應指定電業管制機關，辦理電業及電力市場之監督及管理，在指定電業管制機關前相關業務由經濟部辦理。

經濟部規劃在組改後，指定能源署為電業管制機關，考量外界關切電業法中電業管制機關推動進度，參考國外發展作法，先成立「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，由國內外學者專家組成第3方工作小組，藉此強化行政機關的專業能力，未來可轉型成為電業管制機關一部分。

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經濟部指出，因應淨零轉型，大量再生能源併網及日趨複雜的電力系統結構，未來電力系統勢必面臨更大轉變與挑戰，需要具備足夠韌性因應。「電力可靠與韌性推動管理辦公室」將從電力系統、電網規劃與調度運轉等3面向，盤點未來台灣電力系統可能面臨的議題，並協助電業研議提升可靠度及韌性等方案。

「電力可靠與韌性推動管理辦公室」由經濟部部長王美花擔任召集人，能源局局長游振偉擔任執行長，另設立秘書處，協助執行長綜理行政運作及協調聯繫等工作。為了業務推動，目前已邀集國內外9位學者專家組成技術工作小組，另規劃聘用國內外專家17人擔任諮議顧問，提供辦公室的專業技術諮詢。（編輯：林興盟）1120403