更多編輯台推薦新聞：
影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鋒面影響6日轉有雨 7日起北部高溫降至20度
首頁 / 產經

經濟部：新單位拚提升電力韌性 非「缺電辦公室」

2023/4/3 18:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北3日電）經濟部今天澄清，3月中旬成立的「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，目的是因應淨零轉型帶來的電力系統挑戰，提升電力系統可靠與韌性，遭部分人士誤解為「缺電辦公室」，這是不正確解讀。

經濟部晚間發布新聞稿指出，依電業法規定，經濟部應指定電業管制機關，辦理電業及電力市場之監督及管理，在指定電業管制機關前相關業務由經濟部辦理。

經濟部規劃在組改後，指定能源署為電業管制機關，考量外界關切電業法中電業管制機關推動進度，參考國外發展作法，先成立「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，由國內外學者專家組成第3方工作小組，藉此強化行政機關的專業能力，未來可轉型成為電業管制機關一部分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經濟部指出，因應淨零轉型，大量再生能源併網及日趨複雜的電力系統結構，未來電力系統勢必面臨更大轉變與挑戰，需要具備足夠韌性因應。「電力可靠與韌性推動管理辦公室」將從電力系統、電網規劃與調度運轉等3面向，盤點未來台灣電力系統可能面臨的議題，並協助電業研議提升可靠度及韌性等方案。

「電力可靠與韌性推動管理辦公室」由經濟部部長王美花擔任召集人，能源局局長游振偉擔任執行長，另設立秘書處，協助執行長綜理行政運作及協調聯繫等工作。為了業務推動，目前已邀集國內外9位學者專家組成技術工作小組，另規劃聘用國內外專家17人擔任諮議顧問，提供辦公室的專業技術諮詢。（編輯：林興盟）1120403

#經濟部
#王美花
#游振偉
王美花
台灣開搶國外半導體人才 向全球前500大頂尖大學招手台積電無法接受美晶片補助限制 經長：願意協助溝通
游振偉
浮動式風場示範計畫改限浮台數量 擬第4季完成遴選布局先進地熱 能源局：朝引進國外技術方向推動
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族