鴻海自動駕駛純電農用曳引車 MK-V出廠交付客戶

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（中央社記者潘智義台北5日電）科技製造與服務商鴻海科技集團今天宣布，可自動駕駛的智能純電農用曳引車Monarch MK-V首批5輛已正式出廠，在美國俄亥俄州交付客戶。

鴻海發布新聞稿指出，自2022年7月，鴻海與Zimeno公司簽訂生產合作協議，在俄州廠區生產Monarch的下世代農用設備以及電池包後，此為第一批正式交貨。

Monarch Tractor於2020年正式推出全電動、可自動駕駛的智能拖拉機MK-V，利用新一代電動車技術和自動駕駛能力改變農業產業，整合了電氣化、自動化和數據分析，不只滿足農民需求，還可幫助農民減少碳足跡、提升田間安全、優化運營並增加利潤。

MK-V正為農場設立了新的安全標準，每輛MK-V都具有防碰撞、人體檢測和主動停機（Power Take-Off, PTO）保護功能。如果曳引機偵測到距離6英尺以內有人，就會主動停止移動，如果系統監測到1英尺以內有人，將啟動自動停機機制。這項全新的安全防護技術，有助於曳引機在有駕駛時或執行無人駕駛任務時，避免發生任何傷害事件。

鴻海與Monarch雙方合作按原訂時程，於今年第1季展開生產計畫，4月正式交貨後，下一步將持續優化生產過程和零組件備料，為產線全速生產做準備。（編輯：楊凱翔）1120405