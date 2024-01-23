數位部MyData好便利 逾800項資料與服務可線上申辦

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（中央社記者蘇思云台北23日電）數位部今天表示，民眾可透過「個人化資料自主運用（MyData）平台」，直接申辦超過800項資料下載或服務，透過線上身分驗證與個人自主同意，不用臨櫃辦理，就可取得各政府機關的個人資料，讓服務申辦更快速。

數位部今天發布新聞稿，以往民眾為了辦理一項個人紙本證明文件或申辦服務，需先花費時間精力到不同政府單位取得所需資料，甚至還要排隊等候，甚至有些服務會需要提供相關親屬的資料。

以「身心障礙者專用停車識別證申請」為例，無法自行開車的朋友，可能需要家人接送，家人依法得申請身心障礙者專用的停車識別證，需檢附身心障礙證明、接送親屬的行照及駕照等證明文件，而且如果兩人平常不是住在同一個地方，申辦就會更麻煩。

數位部表示，MyData的「多人資料合併線上申辦」功能，有效解決此問題。111年由屏東縣政府「身心障礙者專用停車識別證」率先試辦介接，身障朋友和親屬上MyData平台，進行身分驗證與線上自主同意後，受理服務單位就可以在同一次服務申辦中，取得兩人應檢附的資料，審核完成後，專用停車位識別證可直接郵寄給申請人，大幅節省申辦時間。

MyData持續在112年擴大應用範疇，像是現在民眾可透過MyData平台線上申辦台北市政府「社會住宅出租申請」，減省民眾申辦時間與成本。

另外，像是考試院112年1月全面推動國家考試及格證書數位化，介接MyData平台提供「考試及格暨訓練合格電子證書資料」，經身分驗證，查詢下載自主運用，不必擔心證書遺失與保管的問題，上線迄今也已有1萬餘次下載。

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其他應用案例包括，民眾因出國留學、移民、求職等需求申辦一般稱為「良民證」的警察刑事紀錄證明，以往必須到警察機關臨櫃申辦，經審核製證後，再到現場領取。內政部警政署去年4月將良民證申請服務介接MyData平台，現在民眾可利用手機或電腦線上申請，直接以郵件寄達，已有近6萬人次的申辦量。

數位部強調，MyData平台以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心，截至去年12月已介接79個機關，其中包含22個地方政府，提供的資料下載與服務申辦共計886項，累計超過97萬5000餘次使用量。（編輯：趙蔚蘭）1130123