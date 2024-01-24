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商仲：北市商辦未來5年增76.6萬坪供給 逾4成在南港

2024/1/24 11:08
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（中央社記者賴言曦台北24日電）商用不動產顧問高力國際今天指出，台北市辦公室未來5年新增供給總面積約76.6萬坪，其中33.5萬坪集中南港區，占比約43.7%。業者分析，在租金價差、環境符合ESG標準等因素下，將吸引企業進駐南港。

觀察北市商辦目前租金行情，高力國際指出，南港區較新大樓平均租金每月每坪約落在新台幣2200元至2400元，信義計畫區相同品質的大樓則平均約4000元至4600元，兩區域租金價差近45%。

高力國際資深董事朱秉瑩分析，台北市下一波巨量供給，將會成為國際與製造業整合旗下各服務部門的機會，不乏購置或租賃總部大樓的買盤。

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朱秉瑩進一步指出，南港區具有捷運、高鐵、鐵路等三鐵交通優勢，租金又較信義區便宜，加上為因應產業應對ESG（環境保護、社會責任、公司治理）發展與揭露，從整體建物的建材到碳排營運管理，都更將符合永續經營需求，預計將會掀起一波科技企業遷徙潮。

高力國際董事總經理劉學龍認為，未來幾年台北市商辦市場將有信義計畫區、台北車站兩大一級辦公商圈，再加上南港、內湖及北士科等產業聚落，這5大區塊將成為企業租戶考量進駐的熱點。（編輯：張良知、郭無患）1130124

#台北市
#劉學龍
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