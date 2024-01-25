中國手機出貨量連10季下滑止跌 蘋果市占居首位

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（中央社記者江明晏台北25日電）根據IDC全球手機季度報告顯示，2023年第4季中國手機出貨量在連續年減10季後首次反彈，蘋果（Apple）在2023年全年出貨量排名仍居中國市場首位，榮耀（Honor）以些微差位居第2。

根據IDC（國際數據資訊）最新全球手機季度追蹤報告顯示，2023年第4季，中國智慧型手機市場出貨量約7363萬台，較去年同期成長1.2%，連續年減10季後首次反彈。

IDC說明，目前的市場需求主要來自一到三線城市的高階用戶，銷售較好的產品大多集中於蘋果iPhone 15、華為Mate 60、小米14、vivo X100等各品牌的旗艦產品系列，中低階產品銷售情況並未明顯改善，中低階用戶的換機需求依然沒有完全釋放。

2023年全年中國智慧型手機市場出貨量約2.71億台，較前年下降5%，創近10年以來最低出貨量。

綜觀全年，IDC指出，上半年受經濟環境和疫情延續影響，整體手機市場仍處於低迷階段；下半年隨著經濟環境改善以及社會各界對於手機市場熱度和關注度的提升，市場需求逐漸好轉，但尚未完全釋放，廠商對於出貨量的態度仍保守謹慎。

觀察2023年全年中國前5大智慧型手機廠商表現，蘋果（Apple）出貨量排名位居中國市場首位，市占率17.3%，年減2.2%。

IDC指出，雖然蘋果在高階市場受到競爭明顯衝擊，加上自身產品升級幅度有限導致吸引力下降，但是在第三方通路上一直大幅度降價促銷推動，還是吸引較多消費者的需求。

榮耀（Honor）第4季和2023年出貨量排名中國Android市場第一，去年市占17.1%，與蘋果僅有些微之差，年減10.3%，繼前年快速恢復之後，2023年Honor面對市場激烈競爭，依然保持動能，在800美元以上市場依靠可折疊螢幕產品，市占明顯提升，中低階市場緊抓線下消費人群需求特點，獲全年總出貨量第2位。

OPPO在2023年整體市場規模下降情況下，依然穩居市場第3名，市占率16.7%，年減9.4%；第4名vivo第4季隨著主力新品集中上市，在中國市場表現穩健，去年以市占率16.5%，年減15.5%。

小米（Xiaomi）穩住600美元以上市場的位置，紅米K系列和Note系列仍是推動小米出貨的主力軍，市占率13.2%，位居第5名，年減8.5%。（編輯：張均懋）1130125