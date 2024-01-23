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二手機逆勢成長 研調：2027年估年銷逾4.3億支

2024/1/23 17:33
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（中央社記者江明晏台北23日電）研調機構預測，2023年全新智慧手機出貨量下降3.5%，但全球二手智慧手機市場卻逆勢成長近10%，估計至2027年，將超過4.3億支，市值將達1097億美元。

根據IDC估計，2023年全球二手智慧型手機（包括官方翻新和二手智慧手機）的出貨量將達到3.094億支，與2022年的2.826億支相比，年成長9.5%。

IDC預計，2027年二手智慧手機出貨量將達到4.311億支，2022年至2027年的年複合成長率（CAGR）為8.8%。

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IDC預測，由於需求、通貨膨脹和政治動盪繼續影響全球經濟，2023年智慧手機新出貨量下降3.5%，二手市場逆勢成長近10%，在大多數已開發市場，新手機的更新率已超過40個月。

IDC說明，因更新週期、高價格點和總體經濟環境挑戰，都對新智慧手機市場產生負面影響，但二手智慧機的供應仍然是一個關鍵挑戰，但也因此帶動市場供需仍處於健康狀態，並繼續成長，只是速度低於先前預測。（編輯：張若瑤）1130123

#IDC
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