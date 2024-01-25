和碩前進馬來西亞設廠 擴充墨西哥廠車用產能

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（中央社記者江明晏台北25日電）和碩今天宣布，將斥資新台幣約為3.87億元，成立馬來西亞子公司，預計生產消費性電子產品；和碩也將投資墨國子公司約為24.21億元，衝刺電動車業務。

和碩去年12月宣布對昆山廠持股降至37.5%，改由中國立訊集團主導，但和碩強調，不會撤出中國，今年也規劃在新地區設廠。

和碩今天公告消息也印證設廠計畫動起來，和碩宣布，將斥資1200萬美元，換算新台幣約為3.87億元，成立馬來西亞子公司；和碩也持續擴充墨西哥廠產能，投資墨國子公司7500萬美元，換算新台幣約為24.21億元。

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和碩共同執行長鄧國彥先前在尾牙時透露和碩已規劃在新地區擴廠，今年資本支出一定超過去年，並強調和碩不會撤出中國，產能比重將依照客戶需求或區域化進行調整，去年底非中國產能比重約10%至15%。

和碩墨西哥廠主要生產車用產品，最大客戶為特斯拉。和碩共同執行長鄭光志先前說，電動車仍蓬勃發展，預期今年業績將成長雙位數百分比（逾10%）；不過，因為各國補助，電動車生意競爭變得更激烈。（編輯：趙蔚蘭）1130125