台船動力與丹佛斯簽合作意向書 攻電動船商機

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（中央社記者賴言曦台北29日電）台船旗下台船動力科技與丹麥電力推動系統商丹佛斯（Danfoss）簽署合作意向書（LOI），盼合作在船舶電力驅動技術優化更具效率與成本優勢的系統，助台船動力切入新台幣百億元的電動船商機。

台船動力近期與Danfoss簽署合作意向書，台船暨台船動力董事長鄭文隆表示，乾淨的能源與動力已是交通運輸業趨勢，目前歐洲新車中有47.6%比例為電動車，相信電動船舶也將趕上這趨勢潮流。

台船動力科技執行長王碩彬表示，與Danfoss展開合作後，電動船的電推系統整合、軸發電機、電推主輔機及船舶交直流電源轉換等關鍵技術，將逐步整合進兆瓦級電動船案。

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台船動力專責研發整合電動船舶儲能電池與動力系統，團隊有多年船舶電動化經驗，成功整合過100噸載客渡輪及湖泊電動船，也有初步外銷日本經驗，未來希望把整合技術與系統設計、組裝能力進一步本土化。

台船動力成立後，目標鎖定千噸級以上的電推船國際市場，市場推估，若台船動力進一步打開知名度，可望迎來各國兆瓦級電動渡輪、中大型客輪的電動船案等百億元電動船商機。（編輯：張良知、楊凱翔）1130129