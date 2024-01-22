台船鄭文隆：2024年營運會較去年大幅改進

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（中央社記者賴言曦台北22日電）台船董事長鄭文隆表示，台船積極轉型，布局商用船舶、國艦國造、海工綠能、石化基建等4大業務，且離岸風電工作船「環海翡翠輪」完工，可望帶動旗下風電公司台船環海營運，預估今年營運會較2023年大幅改進。

台船今天舉辦媒體說明會，截至2023年12月止，在手訂單總額新台幣925億元，採完工比例法認列營收，交船期程排至2031年。

台船旗下首艘離岸風電工作船「環海翡翠輪」，2023年6月30日交付後，目前已經投運。鄭文隆表示，市場對風電工作船需求熱絡，已接獲日本客戶洽詢相關訂單，預料上半年海上工程業務會有進一步成果，預估台船環海今年營收可望成長。

談到貨櫃輪等商用船舶部分，鄭文隆指出，目前面臨缺乏國內外訂單的情況，觀察台灣貨櫃船舶運能占全球11%，但台灣造船總生產量僅占全球0.6%，因此今年台船將積極爭取「國（貨櫃）輪可以國造」，將造船量能根留台灣。

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台船2023年國艦國造繳出成績單，陸續交付玉山軍艦、海鯤軍艦等原型艦艇，目前在手16艘國艦國造及8艘修艦改裝業務；鄭文隆指出，台船參與國艦國造的員工約800人，期盼政府延續相關政策，以免重演當年經國號戰機完工後沒有延續、讓人才流失的狀況。

台船除了造船，近年攜手子公司台船防蝕參與石化基礎建設業務，鄭文隆表示，已分別在2022年、2023年取得中油大林石化油品儲運中心石化品儲槽工程與槽車裝卸工場統包工程，合約金額達120億元，為3年期工程，目前正依計畫履約中。（編輯：張均懋、潘羿菁）1130122