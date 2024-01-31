TWQR掃碼支付進軍韓國 財金：3.5萬家特約商店輕鬆買

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北31日電）財金公司今天宣布好消息，「TWQR」即日起登陸韓國，台灣首波開通以TWQR於韓國掃碼購物的發卡機構，共計有台銀、土銀、新光銀行、元大銀行等13家，可以在韓國多達3.5萬家的特約商店輕鬆購物。

財金公司串連「銀行」及「電支機構」兩大支付體系，以「TWQR」作為共同標示，攜手合作推展QR Code支付服務；TW及QR字樣分別代表「台灣」及「QR Code」，兩者合體代表「台灣QR Code支付之共通標準與識別」。

財金公司去年10月宣布TWQR服務正式啟動，今天加碼宣布好消息，銀行公會理事長雷仲達、財金公司董事長林國良率台灣代表團，協同韓國最大收單機構BC Card公司執行長崔元碩，今天於韓國首爾舉行「TWQR韓國開通記者會」，發表台韓金融合作的重大喜訊。

財金公司說明，即日起，國人前往韓國觀光旅遊、商務洽公或遊學，只要持國內慣用的銀行APP，就能在韓國標示有「TWQR」的商店消費購物，手機就能簡單完成QR Code掃碼支付，即日起到4月底前，享有15%的購物回饋。

雷仲達表示，台灣與韓國地理位置鄰近、互為第5大貿易夥伴，觀光、經貿及金融關係交流緊密，因此台灣金融業與韓方共同推動「TWQR」在韓國的行動支付服務；未來，台灣將持續推動更多金融機構加入，深化台韓金融合作交流，共同建構跨國支付生態圈。

林國良則形容，財金公司與韓國BC Card公司完成系統介接，如同打造台韓金流的「跨海大橋」，建構雙邊金融合作的基礎建設；如今TWQR支付服務已在韓國開通，下一步將朝開放韓國遊客到台灣購物支付，以及開拓與其他國家跨境支付合作的方向努力。

林國良也說，目前由銀行先行，未來更多銀行及其他電支機構會陸續加入。

財金公司表示，TWQR導入國人熱愛掃貨的韓國便利商店、百貨公司做為特約商店，包含CU便利超商、GS25便利超商、新世界百貨等，共3.5萬家特約商店，遊韓民眾使用TWQR進行消費支付，直接於銀行帳戶完成扣款，除了省下1.5%跨國信用卡交易手續費，發卡機構也祭出現金回饋，誠意十足。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

財金公司指出，未來在韓國最大收單機構BC Card公司推動下，預計將有百萬家以上的特約商店陸續受理「TWQR」，讓國人在韓國大街小巷都可以運用「TWQR」快速掃碼付款，滿載而歸。

財金公司指出，台灣首波開通「TWQR」於韓國掃碼購物的發卡機構，計有台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、台灣企銀、新光銀行、元大銀行及花蓮二信等13家，其他銀行及電支機構未來將陸續響應加入。（編輯：林淑媛）1130131