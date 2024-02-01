台股早盤平盤遊走 17900點得而復失
2024/2/1 09:31
（中央社記者潘智義台北1日電）美聯準會（Fed）主席鮑爾表示，聯準會不太可能在3月降息，美股主要指數今天收黑。台股今天小跌18點開出，隨後迅速翻紅一度站上17900點，可惜追價買盤偏弱，早盤走勢在平盤附近上下遊走。
美國聯邦準備理事會（Fed）再次宣布利率按兵不動，但主席鮑爾（Jerome Powell）表示，聯準會不太可能在3月降息，美股主要指數今天收黑，其中道瓊工業指數下跌317.01點，費城半導體指數挫跌59.07點。
9時25分止，加權指數跌14.26點達17875.3點，成交值約新台幣 759億元。
台積電早盤跌3元至625元；聯電下挫0.5元至48.5元；聯發科跌35元至931元。（編輯：楊凱翔）1130201
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