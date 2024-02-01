滿足在地化要求 西門子歌美颯與天力合作葉片運維

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（中央社記者曾智怡台中1日電）離岸風電區塊開發3-2期產業關聯新增機艙在地組裝、運維等項目，西門子歌美颯今天宣布，與天力離岸風電科技簽署合作備忘錄（MOU），由天力提供葉片在地化運維及維修服務。

天力董事長吳坤達表示，歷經不滿兩年半練兵，天力目前的生產能力已不遜於歐洲廠商，顯見台灣優越工程與生產能力；天力規劃和台灣學校合作、訓練本土技師，並建構平台，整合台灣運維技術能量，讓開發商和供應鏈可直接議價，由天力進行管理。

西門子歌美颯台中風機機艙廠擴建工程在去年底完工，西門子歌美颯今天舉行機艙廠竣工典禮暨供應鏈大會。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思（Niels Steenberg）表示，西門子歌美颯將在今年第2季於台中機艙廠進行全機艙生產與組裝，盼深化與台灣在地離岸風機供應商的合作，累積量能加速學習曲線，攜手進軍離岸風電第三階段區塊開發，打造台灣成為亞太區機艙聚落中心。

經濟部去年11月公布離岸風電區塊開發3-2期選商的產業關聯性內容，總項目24項共120分，並且設有基礎門檻分數 70 分，內容涵蓋風機機艙組裝生產線與組裝工作站、機艙運維、葉片運維，以及風機關鍵零組件生產工序與工作站等項目。

為了達成產業關聯性標準，西門子歌美颯台中機艙廠於 2022年進入改裝擴廠階段，從原先組裝 SG 8.0-167 DD，到在地生產與組裝 SG 14-222 DD 離岸風機，風機裝置容量將從8MW提升至14MW，達到政府規定的連續組裝生產線標準。

西門子歌美颯指出，拓建後的機艙廠年產能達2GW裝置容量規模，每座風機的機艙將有近上萬個零組件投入機艙生產。台中機艙廠首先將支持1044MW海龍離岸風電計畫，以及後續第三階段區塊開發風場、亞太區專案服務。

另外，西門子歌美颯台中機艙廠的擴建，將依照政府在地化要求，新廠房配置輪轂與後端專門生產線落實在地生產、組裝，並包含發電機在內的最終組裝等相關製程，達成產業關聯性要求。

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區塊開發3-2期選商規則中有多項新增項目，除原先提供風機供應之外，需做到風機機艙在地組裝、後續運維等項目。西門子歌美颯宣布與天力離岸風電科技簽署合作備忘錄（MOU）提供在地化運維及維修服務，其中將聘用在地葉片維修技術人員，完美達成在地化要求。

產業關聯性要求方面，西門子共與19家供應鏈合作，包含變槳系統攜手國威金屬與君帆工業，落實在地化生產。（編輯：林淑媛）1130201