研調：估今年電視出貨年增0.3% 面板價格提前起漲

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（中央社記者潘智義台北1日電）研調機構集邦科技今天表示，2023年全球電視出貨量約1.95億台，年減2.7%，創近10年來新低；2024年第1季適逢傳統消費淡季，預估全球電視出貨量4328萬台，季減約18.9%。

集邦預估，2024年全球電視出貨約1.96億台，年增0.3%。

集邦發布新聞稿分析，農曆新年面板減產，加上上游偏光板材料供應吃緊，第2季電視面板價格有機會挑戰去年高點，電視面板價格提前至1月底起漲。由於農曆春節在即，多數面板廠因應需求減少順勢減少生產，單月平均稼動率僅剩59.2%，使得第1季面板廠平均稼動率低於7成。

同時，集邦解釋，今年初日本地震衝擊偏光片上游偏光板材料商ZEON的富山縣冰見、福井縣敦賀的兩座廠房，由於當地自來水管線受損，短期無法完全復原，恐將影響2月底到3月部分廣視角面板生產，使得電視面板市場醞釀漲價。

電視面板需求方面，受惠北美通路自有品牌於去年底促銷結束後進行庫存回補，加上今年1月中旬開始品牌陸續為北美退稅促銷、春季新機種、運動賽事和亞馬遜會員日（Amazon Prime Day）等活動備貨，以及新興市場的換機需求，帶動今年第1季電視面板需求，採購量較原先預估增加約6.3%。

隨著市場面板漲價聲浪轉強，集邦推估，面板廠自今年1月拿回議價權，2月50吋以下電視面板平均漲幅至少達1美元、55吋2美元、65吋2至3美元，甚至不排除缺貨機種漲幅將再擴大。目前電視面板均價已在現金成本之上，即便全球仍處於地緣政治紛擾及金融環境恢復等不確定因素干擾，可能使這波漲勢未能如2023年強勢，但預期第2季電視面板價格仍有機會挑戰去年高點。

集邦評估，下半年面板廠專注調控產能，電視品牌廠商獲利備受考驗，自去年電視面板價格開始盈利後，樂金顯示器（LG Display）去年底廣州8.5代線產能重新加入市場，讓電視面板產能處於供過於求情況。

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不過，面板廠今年將持續採取控產策略，支撐電視面板價格走揚，資訊電子（IT）面板有機會同步受益。然而，近年電視終端市場出現高規低賣風氣，在品牌無法合理反映面板成本上漲的情況下，勢必將影響今年獲利與採購意向。

另一方面，如果面板廠財務狀況逐季獲得改善，順勢將稼動率拉升至8成以上，恐讓下半年再次陷入旺季不旺以及面板跌價局面。（編輯：張均懋）1130201