榮成1月歲修加匯損 3月起可望谷底反彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北5日電）工紙大廠榮成因1月部分產線歲修，本業打平，加上匯損小虧新台幣2000萬元，今天公告自結1月稅前虧損1902萬元，每股稅前虧損0.01元。由於中國工紙大廠喊漲，榮成3月起有望從谷底反彈。

中國包裝紙市場掀起漲價潮，中國包裝紙指標大廠玖龍紙業各基地2月1日上調工紙價格每噸人民幣30元，各紙廠跟漲，部分紙類企業發布年節後漲價計畫，幅度每噸人民幣30至50元。

由於春節前工紙廠因旺季庫存消耗，目前庫存水位普遍偏低；生產方面，多數紙類企業已陸續春節停機。

玖龍紙業1月29日公告，預計2023年下半年獲利為人民幣2億元至4億元，相較2022年同期虧損人民幣13.89億元，產業向上趨勢明顯，獲利主要來自廢紙成本下降幅度，大於工紙銷價下降幅度，導致毛利率上升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法人指出，去年疫情剛解封，榮成每季虧損逐步縮小，去年第4季已開始獲利；由於歲修以往都在春節前後，加上2月有農曆春節假期，榮成今年1月和2月應處於谷底，3月起有望從谷底反彈。榮成因8成營收在中國，近期中國指標工紙大廠喊漲，漲價效益有望讓榮成獲利逐步向上。

展望今年，工紙產業需求有望延續復甦節奏，廢紙、燃料價格等成本溫和波動，整體產業獲利有望穩步修復。（編輯：張良知）1130205